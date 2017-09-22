Для начала его принимают за другого, а затем Джеффри Лебовски по прозвищу «Чувак» оказывается против своей воли в центре череды нереальных событий.

Тепло принятый в прокате и проигнорированный большинством фестивалей, Большой Лебовски завоевывал признание публики медленно, на протяжении нескольких лет, и сегодня он может считаться, без сомнения, одним из самых культовых фильмов всех времен.

Структура сюжета проста, но необычные, нереальные события дезориентируют зрителя. Все начинается, когда несколько бандитов вламываются в дом Чувака, эксцентричного безработного бездельника, и угрожают ему, требуя деньги, так как по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца. Выяснив недоразумение, бандиты уходят, но сначала мочатся на ковер. И тогда Чувак решает пойти к миллионеру («большому Лебовски» из названия фильма) и предъявить ему счет за испорченный ковер. С этого момента история наполняется многочисленными и с каждым разом все более абсурдными поворотами событий. Последовательность событий по большому счету не приводит ни к какому результату, это только повод, чтобы ввести нас в мир Чувака: микрокосмос, в котором главным образом живет он и его друзья Вальтер и Донни, группа неудачников, ведущих свою ежедневную войну на дорожках боулинга, в то время как призрак настоящей войны (это период иракского вторжения в Кувейт) – только голос за кадром в телевизоре.

При отличной поддержке второстепенных персонажей, таких как два комических плеча в лице Джона Гудмена и Стива Бушеми, “вагинальной” художницы Мод/Джулианна Мур и чемпиона по боулингу Иисуса/Джон Туртурро, Джефф Бриджес играет свою до сих пор самую известную роль, противоположность типичного голливудского героя, всегда готового к действию для достижения своей цели. Чувак – размазня, отдающий себя на волю событий, которым все пользуются и вечно обманывают. И в то же время ему всегда удается оставаться самим собой.

“The Dude abides» переводится как «Чувак умеет ждать», а точнее «Чувак считается» с положением вещей с той искренностью, перед которой невозможно устоять. Нельзя не симпатизировать этому антигерою, которого маленькие и большие жизненные происшествия (от шуток в боулинге до краж, похищений, шантажа и даже смерти) снова и снова возвращают нам в мире со всем миром. Кажется, что все персонажи фильма подогнаны под социальную сатиру или пародию: здесь есть поляк, обращенный в иудаизм, считающий войну во Вьетнаме меркой всех вещей; меланхоличный рассказчик/ковбой, теряющий нить разговора; неуклюжие таинственные нигилисты… Чувак кажется единственным, кому важно быть просто… Чуваком («the Dude», Тип, любой человек). В конце кажущегося провальным пути это спокойное осознание становится именно тем, что делает Чувака в своем роде победителем: он не умнее и не богаче, он почти ничего не понял из того, что с ним произошло, а когда понял, ему это никак не пригодилось. Однако в нем есть та нержавеющая позитивность, которая помогает ему не обращать большого внимания на жизненный хаос, а, напротив, наслаждаться теми маленькими радостями, которые можно себе позволить. Потому что одна партия в боулинг с друзьями стоит больше любого «нигилиста», пытающегося расстроить твое существование.

Этот фильм обязателен к просмотру, потому что он весь состоит из смеси выигрышных элементов (режиссура, сценография, саундтрек, актеры и многое другое), а необыкновенный главный герой является лишь сильным местом этого бриллианта.

Мариа Триберти