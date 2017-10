В послевоенном Париже начинающий художник влюбляется в молодую девушку, помолвленную с его другом.

В истории кино мюзиклу отводится важная роль: этот жанр буквально взрывается в конце 20-х годов, после прихода звукового кино, чтобы максимально превознести все возможности нового “изобретения”. В классическом голливудском мюзикле, процветавшем с 30-х по 50-е годы, особенно блистали две настоящие мужские звезды жанра – Фред Астер и Джин Келли. Американец в Париже является поистине неотъемлемой частью второго, одним из тех великих классиков жанра, которые любой кинолюбитель (независимо от того, любит он мюзикл или нет) знает наизусть. Это не только заслуга Винсента Миннелли, гения американской комедии, мастерски снявшего фильм; причина кроется в самом фильме, представляющем собой идеальный набор всего того, что должно быть в любом мюзикле и здесь выраженного с максимальной силой. Это необыкновенный саундтрек (фильм вдохновлен одноименной симфонической поэмой Джорджа Гершвина), незабываемые песни (знаменитые “Love is Here to Stay”, “I Got Rhythm”; “’S Wonderful”), танцевальные номера, отработанные до мельчайших деталей, изобретательная сценография, вдохновленная картинами импрессионистов и усиленная использованием техниколора, сюжет, искустно смешивающий любовь и романтику с изрядной долей юмора, благодаря прежде всего персонажу эксцентричного музыканта Адама (сыгранного Оскаром Левантом).

Сюжет прост: в послевоенном Париже начинающий американский художник Джерри Маллиган (Джин Келли) выставляет свои работы на улицах квартала Монпарнас в ожидании удачи. Богатая американка (сыгранная Ниной Фош) замечает его и под предлогом “спонсирования” карьеры художника, пытается сблизиться с ним. Тем временем Джерри знакомится с Лизой (Лесли Карон, находка самого Келли, дебютировавшая в этом фильме) и без памяти влюбляется в нее, не зная, что она невеста его друга Анри (Жорж Гетари), французского певца, и что они собираются пожениться… В 1952 году фильм получил шесть премий Оскар – лучший фильм, сценарий, саундтрек, фотография, сценография и костюмы, и был включен Институтом Американского Кино в 100 самых важных лент США в истории кино. Посмотреть или пересмотреть Американца в Париже – это лучший способ узнать и оценить огромное мастерство Джина Келли, актера, певца, танцора и хореографа, который с помощью своей решительной атлетической манеры вознес мюзикл к его вершине. А через год, в 1952 году, он будет протагонистом шедевра жанра – Поющих под дождем.

Мария Элена Ваньи